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Прогноз Анны Чакветадзе на матч Гарбинье Мугуруса — Симона Халеп

20 августа 2017, воскресенье. 16:15 Ставки

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Гарбинье Мугуруса (Испания) — Симона Халеп (Румыния) в финале женского одиночного разряда турнира в Цинциннати.

Ставка: победа Мугурусы за 1.92 (см. все коэффициенты на матч)

«Очень интересный финал получился в Цинциннати. Халеп в случае победы может стать первой ракеткой мира. Но как раз этот фактор, как мне кажется, снова может помешать румынке. Она может снова занервничать на ровном месте. Сколько раз уже мы видели такую же ситуацию с Симоной.

Мугуруса просто снесла с корта Каролину Плишкову. Признаюсь, очень удивила меня такая лёгкая победа, борьбы просто не было. Испанка правильно отнеслась к своей победе на Уимблдоне и показывает очень качественный атакующий теннис.

Я ставлю в финале именно на Мугурусу. У неё есть теннис, который приносит победы. Она атакует, она здорово подаёт. Халеп может выиграть, если у испанки будет не лучший день. Но Гарбинье сейчас очень хороша. Думаю, она свой шанс не упустит. И опять же Халеп будет нервничать из-за возможности стать первой в мире», — рассказала Чакветадзе.

Встреча Мугурусы и Халеп состоится сегодня, 20 августа, и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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