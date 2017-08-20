ЦСКА — фаворит сезона КХЛ у букмекеров

21 августа матчем СКА — ЦСКА стартует сезон в Континентальной хоккейной лиге.

Аналитики букмекерских контор главным претендентом на завоевание кубка Гагарина считают московский ЦСКА. Чемпионство «армейцев» котируется за 2.65. Чуть ниже оцениваются шансы ХК СКА (3.10). Замыкает тройку потенциальных триумфаторов магнитогорский «Металлург» с коэффициентом 6.00.

Далее следуют «Салават Юлаев» (8.00), ярославский «Локомотив» (9.00) и «Ак Барс» (12.00).

Любители больших коэффициентом могут поставить на победу в Кубке Гагарина «Югры» или «Лады». Чемпионство этих клубов котируется за 250.00 (см. все коэффициенты на турнир).