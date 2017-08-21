Иностранные предприниматели больше не смогут вкладывать в азартные игры в Китае

Иностранные предприниматели больше не смогут вкладывать в азартные игры после того, как Китай установил новые правила против «иррациональных» зарубежных инвестиций.



Аналитики говорят, что новые зарубежные инвестиционные правила Китая были приняты для того, чтобы подавить возможные риски возникновения опасности национальным интересам и безопасности.



Китайское правительство классифицировало зарубежные бизнес-предприятия на три категории — запрещённые, ограниченные и поощряемые.



Вложения в азартные игры, секс-индустрию и основные военные технологии попали в категорию запрещённых.