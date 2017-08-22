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В bwin предлагают сделать ставки на баклана в Санкт-Петербурге

22 августа 2017, вторник. 16:40 Ставки

21 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что в проблемах с крышей стадиона «Санкт-Петербург» виноваты бакланы, которые «своими мощными клювами разрушают цельность защитной плёнки».

Букмекерская контора bwin опубликовала в своём аккаунте на «Фейсбуке» коэффициенты на участие баклана в матче «Зенит» — «Ростов». «Учитывая высокую вероятность дождя в воскресенье, считаем, что бакланы не угрожают стадиону «Крестовский» во время матча «Зенит» — «Ростов». А как считаете вы?»

Повреждение крыши оценивается коэффициентом 3.00, а протекание крыши — 1.30.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 27 августа в Санкт-Петербурге. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в городе пройдёт небольшой дождь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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22 августа 2017, вторник
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