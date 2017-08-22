Принадлежащий GVC partypoker прекратил работу в Австралии

Оператор онлайн-покера partypoker, который принадлежит GVC Holdings, прекратил работу в Австралии. Оператор больше не будет обслуживать клиентов после введения в этом месяце австралийским сенатом положений о внесении изменений в «Закон об интерактивных азартных играх 2001 года», запрещающих онлайн-покер и спортивные ставки в режиме онлайн.



Partypoker, ведущий онлайн-покерный актив GVC, начал возвращать клиентам деньги, которые оставались у них на счетах.

В июне GVC Holdings и «Диджитал Беттинг» при поддержке группы компаний Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства, целью которого является предоставление букмекерских услуг российским потребителям.