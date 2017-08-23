«Матч ТВ» ищет партнёра на букмекерском рынке для открытия своей БК

Телеканал «Матч ТВ» продолжает подготовку для открытия собственной букмекерской компании. Как сообщает «Коммерсантъ», канал ведёт поиски партнёра среди действующих участников рынка, но пока переговоры далеки от завершения.

Чтобы начать приём ставок, «Матч ТВ» требуется получить букмекерскую лицензию и организовать инфраструктуру либо найти партнёра среди действующих БК, который предоставит лицензию и инфраструктуру.

По данным издания, «Матч ТВ» ведёт переговоры с БК «Олимп», основанной казахстанским бизнесменом Анарбеком Жауыровым. Совладельцы «Олимпа» располагают несколькими «спящими» лицензиями, зарегистрированными с прицелом на партнёрство с разными игроками, в том числе «Матч ТВ». Договорённостей с владельцами «Олимпа» нет, при этом «Матч ТВ» ведёт переговоры и с крупнейшими в России букмекерскими конторами — «Лигой Ставок» и «Фонбет», но и они далеки от завершающей стадии.

Генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев в комментарии «Коммерсанту» подтвердил информацию о том, что «Матч ТВ» находится в поиске партнёра на букмекерском рынке.