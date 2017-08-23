«Интер» и bwin заключили спонсорское соглашение

Как стало известно «Чемпионату», футбольный клуб «Интер» (Милан) и онлайн-оператор bwin заключили спонсорское соглашение.

Бренд bwin будет представлен на стадионе «Сан-Сиро» во время домашних матчей «Интера», а также будет демонстрироваться на табло арены. Помимо этого клуб совместно с букмекером планирует проводить рекламные акции.

Bwin является частью GVC Holdings — игорной онлайн-компании со штаб-квартирой на острове Мэн. Акции GVC Holdings торгуются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-е, по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже). GVC Holdings также принадлежат права на бренды Sportingbet, bwin.party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.



7 июня было объявлено о приходе bwin в Россию. В ближайшее время bwin.ru, совместная компания двух холдингов (GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co), начнёт приём интерактивных ставок в России.