БК «Фонбет» и КХЛ подписали 5-летний эксклюзивный контракт

Букмекерская компания «Фонбет» стала эксклюзивным партнёром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Контракт рассчитан на пять лет и на данный момент является рекордным в России, сообщили на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

«Мы выбрали БК «Фонбет» в честной борьбе. Были предложения от всех ведущих букмекеров, но самое интересное поступило от «Фонбет». Подписание соглашения с БК «Фонбет» стало логичным продолжением длительных взаимоотношений Лиги и букмекера. Мы в КХЛ рады, что среди наших партнёров теперь есть компания, имеющая большой опыт и авторитет на букмекерском рынке России. Надеемся на долговременное сотрудничество, направленное прежде всего на популяризацию хоккея в нашей стране. Отмечу, что соглашение эксклюзивное. То есть клубы КХЛ не могут заключать соглашения с другими букмекерские компаниями, но компании могут активировать свои маркетинговые программы в сотрудничестве с «Фонбет», — приводит слова президента КХЛ Дмитрия Чернышенко корреспондент «Чемпионата».

«Над этим контрактом мы работали очень долго, тщательно прорабатывали все нюансы. Также хотел бы сообщить, что сейчас БК «Фонбет» ведёт переговоры с телеканалом «Матч ТВ» о выкупе спонсорского блока рекламы в трансляциях матчей КХЛ. Будете смотреть хоккей — нас точно увидите, мы над этим работаем», — прокомментировал подписание соглашения председатель совета директоров БК «Фонбет» Максим Кирюхин.