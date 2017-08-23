В БК «Олимп» готовы помогать бороться с договорными матчами

В букмекерской компании «Олимп» видят перспективы в использовании букмекерских компьютерных алгоритмов для выявления аномальных сумм ставок в борьбе с договорными матчами.



Так в компании прокомментировали недавнее заявление руководителей Футбольной ассоциации Мальты о том, что инструменты беттинг-компаний для определения подозрительных потоков денежных средств по ставкам на те или иные матчи локального чемпионата могут быть использованы как полноценные доказательства вины команд в участии в договорных поединках.



В пресс-службе «Олимпа» заявили, что у компании есть хорошо отработанные технологические инструменты для фиксации подобных алогичных финансовых прогрузов.



«Если бы у нас, как в мальтийском футболе, подобные алгоритмы служили в качестве доказательной базы при расследовании подозрительных матчей, хуже от введения подобного новшества для чистоты российского профессионального футбола и иных игровых видов спорта точно никому бы не стало», — сообщили «Чемпионату» в компании.



В «Олимпе» уверены, что все российские легальные онлайн-БК готовы предоставлять представителям антикоррупционных органов любые данные движения аномальных массивов ставок, если со стороны уполномоченных борцов с «договорняками» поступят просьбы об этом.

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