Paddy Power выплатила выигрыши поставившим на победу Мейвезера над Макгрегором

Букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши всем клиентам, поставившим на победу боксёра Флойда Мейвезера-младшего над чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Ирландский букмекер сделал выплаты на общую сумму около £ 250 тыс. сегодня утром, несмотря на то что почти 80% клиентов поддерживают двукратного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Мы рискуем, потому что если Конор победит, то компания понесёт большие потери. Несмотря на это, мы решили выплатить выигрыши за три дня до боя. Мы проверили, только один из них — боксёр», — говорится в заявлении пресс-службы букмекера.

Поединок между Мейвезером и Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.