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Paddy Power выплатила выигрыши поставившим на победу Мейвезера над Макгрегором

23 августа 2017, среда. 18:15 Ставки

Букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши всем клиентам, поставившим на победу боксёра Флойда Мейвезера-младшего над чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Ирландский букмекер сделал выплаты на общую сумму около £ 250 тыс. сегодня утром, несмотря на то что почти 80% клиентов поддерживают двукратного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Мы рискуем, потому что если Конор победит, то компания понесёт большие потери. Несмотря на это, мы решили выплатить выигрыши за три дня до боя. Мы проверили, только один из них — боксёр», — говорится в заявлении пресс-службы букмекера.

Поединок между Мейвезером и Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший Paddy Power
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