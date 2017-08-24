Букмекеры назвали наиболее вероятных соперников «Спартака» и ЦСКА в группе ЛЧ

24 августа в Монако состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Россию на данной стадии турнира будут представлять два клуба — московские ЦСКА и «Спартак».

Аналитики букмекерских контор назвали команды, которые, согласно котировкам, имеют лучшие шансы оказаться в соперниках команд из России.

Что касается «Спартака», то здесь лидируют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Коэффициент на то, что кто-то из этих английских клубов сыграет с чемпионом России на групповом этапе, составляет 4.00 (см. все коэффициенты на жеребьёвку).

Затем в числе претендентов на возможность сыграть со «Спартаком» следует трио «Барселона», «Селтик» и «Фейеноорд» (по 5.45 на каждого).

Среди возможных соперников ЦСКА эксперты выделяют «Реал Мадрид» и «Бенфику» (по 4.46), чуть ниже шансы «Баварии», «Ювентуса» и «Монако» (по 4.48), а также «Челси» (4.50).