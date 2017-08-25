«Динамо» (Москва) — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) — ЦСКА (25 августа). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.84. Шансы «Динамо» на победу оценены коэффициентом 4.24. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.94 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.07, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.84.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.44, а на победу «Динамо» — 3.03.