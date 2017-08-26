Betway стала спонсором старейшей киберспортивной лиги ESL Pro League

Букмекерская компания Betway будет спонсировать шестой сезон старейшей киберспортивной лиги ESL Pro League.

Оператор и ранее предлагал ставки на киберспортивные события, но теперь он сможет расширить свой ассортимент, добавив «лайв»-ставки, которые будут появляться по ходу матчей ESL Pro League.

Шестой сезон ESL Pro League начался на этой неделе и будет продолжаться 17 недель. 14 европейских и 14 североамериканских команд будут участвовать в серии онлайн-матчей за общий призовой фонд в размере $ 1 млн.