Прогноз Генича на матч «Локомотив» — «Урал»: хозяева победят, голов будет мало

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч восьмого тура РФПЛ «Локомотив» — «Урал».

Ставка: победа «Локомотива» и тотал матча меньше 3,5 гола за 1.88 (см. все коэффициенты на матч)

«После хорошей, эмоциональной победы над «Спартаком» «Локомотив», мне кажется, является безусловным фаворитом матча, даже несмотря на то что «Урал» ещё ни разу не проиграл в этом сезоне. В семи матчах — шесть ничейных результатов.

Но ничья ничьей рознь. Были ничьи с ЦСКА и «Зенитом», но и они отличаются. С Тулой — вообще отдельная история. Исходя из математических соображений когда-то «Урал» должен проиграть. Думаю, сейчас, вполне возможно, «Локомотив» сумеет раскатать этот «Урал». Не особенно уверенно, не крупно, но по-локомотивски, как это было в матчах с тем же «Арсеналом», «Анжи» или «СКА-Хабаровск». С «Тосно», правда, оступились, но это досадная неудача.



«Локомотив» сейчас должен подтверждать фаворитский статус. В хорошей форме Фернандеш, Миранчуки, Денисов с Тарасовым. В общем, «Локомотив» для меня — фаворит. Но вряд ли будет забито много голов», — сказал Генич.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдёт 26 августа в Москве. Начало — 20:00.