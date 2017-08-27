Аналитики: Гран-при Бельгии выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очковую зону

Сегодня, 27 августа, состоится гонка 12-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени.



Фаворитом гонки считается пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (1.43). Следом идёт гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (3.60), замыкает тройку потенциальных победителей Валттери Боттас из «Мерседеса» с коэффициентом 11.00 (см. все коэффициенты на гонку).



На победу российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята можно поставить за 1000.00. Коэффициентом 151.00 оценивается попадание Квята на подиум. Шансы Даниила набрать очки, попав в десятку лучших, котируются за 2.50.