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Аналитики: Гран-при Бельгии выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очковую зону

27 августа 2017, воскресенье. 09:00 Ставки

Сегодня, 27 августа, состоится гонка 12-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени.

Фаворитом гонки считается пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (1.43). Следом идёт гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (3.60), замыкает тройку потенциальных победителей Валттери Боттас из «Мерседеса» с коэффициентом 11.00 (см. все коэффициенты на гонку).

На победу российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята можно поставить за 1000.00. Коэффициентом 151.00 оценивается попадание Квята на подиум. Шансы Даниила набрать очки, попав в десятку лучших, котируются за 2.50.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Валттери Боттас Даниил Квят Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель коэффициенты
Новости. Ставки
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