«Челси» — «Эвертон»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон». Встреча состоится сегодня, 27 августа, начало — в 15:30 мск.



Ставка: «Челси» победит 2:1 за 8.00 (см. все коэффициенты).



«Непростой матч для прогнозирования. «Ириски» в порядке, а «Челси», несмотря на отсутствие нескольких важных игроков, доказал в матче с «Тоттенхэмом», что остаётся грозной силой. У «Челси» по-прежнему заметные проблемы с обороной, поэтому «Эвертон» вряд ли уйдет с поля без гола. И всё же мне трудно поверить, что «Челси» опять не выиграет дома, поэтому ставлю на них», — сказал Сэвидж.