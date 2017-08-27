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Прогноз Карпина на матч ЦСКА — «Ахмат»: «армейцы» пропустят, но победят

27 августа 2017, воскресенье. 14:25 Ставки

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч восьмого тура РФПЛ ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: победа ЦСКА и обе забьют за 3.73 (см. все коэффициенты на матч)

«Положение «Ахмата» после четырёх поражений подряд не самое лучшее. А ЦСКА играет на фоне матча в Лиге чемпионов, который отнял много сил, и прежде всего моральных. Но «Ахмат» в последнее время пропускает много, а ЦСКА при домашних трибунах будет гнать вперёд. Я думаю, армейцы забьют, но наверняка пропустят одну из контратак грозненцев. У «Ахмата» есть все шансы на гол, однако ЦСКА – более классная команда и победы добиться сможет. Выигранный центр поля её обеспечит», — рассказал Карпин.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 27 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 17:30 мск.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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