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Букмекеры оценили шансы Федерера выиграть US Open

27 августа 2017, воскресенье. 18:15 Ставки

Швейцарец Роджер Федерер в июле опередил американца Пита Сампраса и британца Уильяма Рэншоу по количеству завоёванных титулов на Уимблдоне, став единоличным лидером с восемью трофеями. Отметим, что Рэншоу побеждал задолго до Открытой эры, в 1880-х.

Букмекеры обновили линию на победителя ближайшего турнира «Большого шлема» — US Open. Фаворитом считается Федерер (2.60), за ним идут Рафаэль Надаль (3.75), Александр Зверев (5.00) и Марин Чилич (13.0) (см. все коэффициенты).

Ниже оценены шансы Хуан-Мартина дель Потро и Ника Кирьоса (по 20.0). Поставить на Михаила Южного или Андрея Рублева можно за 300.0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Андрей Рублёв Марин Чилич Михаил Южный Рафаэль Надаль Роджер Федерер коэффициенты
Новости. Ставки
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