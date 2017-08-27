Букмекеры оценили шансы Федерера выиграть US Open

Швейцарец Роджер Федерер в июле опередил американца Пита Сампраса и британца Уильяма Рэншоу по количеству завоёванных титулов на Уимблдоне, став единоличным лидером с восемью трофеями. Отметим, что Рэншоу побеждал задолго до Открытой эры, в 1880-х.



Букмекеры обновили линию на победителя ближайшего турнира «Большого шлема» — US Open. Фаворитом считается Федерер (2.60), за ним идут Рафаэль Надаль (3.75), Александр Зверев (5.00) и Марин Чилич (13.0) (см. все коэффициенты).



Ниже оценены шансы Хуан-Мартина дель Потро и Ника Кирьоса (по 20.0). Поставить на Михаила Южного или Андрея Рублева можно за 300.0.