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Мейвезер пытался поставить $ 400 тыс. на свою победу над Макгрегором

28 августа 2017, понедельник. 10:00 Ставки

Флойд Мейвезер пытался поставить $ 400 тыс. на себя за несколько часов до победы над Конором Макгрегором.

Мейвезер вошёл в казино и попросил сделать ставку на свою победу в девяти с половиной раундах. Затем Мейвезер попытался изменить ставку на победу нокаутом. Обе ставки сыграли бы, но букмекеры затянули с приёмом ставки, в результате чего Мейвезер устал ждать и ушёл.

Тем не менее Мейвезер всё же сумел поставить шестизначную сумму в другом месте и пополнить свой доход.

«Мы поставили 100 тысяч на победу в девяти с половиной раундах. Я дал своему человеку деньги, чтобы он сделал ставку. Я должен был быть уверен в том, что её приняли, потому что утром я сам пытался поставить на себя, но не вышло», — сказал Мейвезер.

Бой Мейвезера и Макгрегора, проходивший по правилам бокса, состоялся 27 августа ранним утром по московскому времени. Противостояние завершилось победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.

Букмекер: победа Мейвезера спасла нас от больших убытков
Источник: ESPN Сообщить об ошибке
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