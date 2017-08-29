175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

В Парагвае количество лицензированных букмекеров сократят с семи до одного

29 августа 2017, вторник. 16:19 Ставки

Парагвай планирует встряхнуть букмекерский рынок страны, сократив количество лицензированных операторов с семи до одного.

Национальная комиссия по азартным играм в Парагвае (Conjazar) заставит семь существующих операторов страны конкурировать за единую монопольную концессию.

Большинство из семи операторов действуют на временных лицензиях, предоставленных исполнительной властью полтора года назад, хотя один оператор — Daruma Sam SA, который работает под брендом Aposta.la, с 2014 года имеет постоянную лицензию, что может дать ему преимущество.

Conjazar оправдал своё решение желанием оптимизировать сектор ставок в стране в качестве средства повышения прибыли от налогов. Правительство страны в настоящее время забирает у операторов 4% от доходов, получая около $ 140 тыс. в месяц. По замыслу властей, один оператор будет готов платить более высокую налоговую ставку, если правительство ликвидирует конкуренцию.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
Теги
Игорный бизнес
Новости. Ставки
29 августа 2017, вторник
16:54 Шарапова вошла в тройку фавориток US Open после победы над Халеп
16:19 В Парагвае количество лицензированных букмекеров сократят с семи до одного
13:30 Согласно котировкам, Бушар выбьет Родину в первом круге US Open
11:45 Аналитики не верят слухам об уходе Бэйла из «Реала» этим летом
10:00 «Трактор» — «Металлург» (Магнитогорск): букмекеры назвали фаворита матча КХЛ
28 августа 2017, понедельник
22:42 Прогноз Чакветадзе на матч Халеп — Шарапова: россиянка победит
20:26 63% взрослых в Великобритании играли в азартные игры в прошлом году
18:50 Румынский теннисист дисквалифицирован на 8 месяцев за ставки
15:52 Шарапова — аутсайдер в матче с Халеп, считают букмекеры
15:41 Игрок из России поставил 1,5 млн рублей на победу Мейвезера
14:30 Волейболисты сборной России выиграют третий кряду матч на ЧЕ, убеждены эксперты
12:45 Букмекеры оценили шансы Шараповой выиграть US Open
11:00 Согласно котировкам, «Авангард» победит «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ
10:00 Мейвезер пытался поставить $ 400 тыс. на свою победу над Макгрегором
27 августа 2017, воскресенье
18:15 Букмекеры оценили шансы Федерера выиграть US Open
17:30 Булыкин: в отличие от Кокорина «Зенит» готов не до конца, но дожмёт «Ростов»
15:53 Прогноз Казанского на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»: игра будет богатой на голы
15:10 Эксперты оценили шансы «Ростова» отобрать очки у «Зенита» в Петербурге
14:25 Прогноз Карпина на матч ЦСКА — «Ахмат»: «армейцы» пропустят, но победят
14:03 Букмекер: победа Мейвезера спасла нас от больших убытков
11:45 «Ливерпуль» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура АПЛ
10:00 «Челси» — «Эвертон»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт
09:00 Аналитики: Гран-при Бельгии выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очковую зону
26 августа 2017, суббота
20:05 Эксперты оценили шансы «Спартака» выиграть у СКА в Хабаровске как хорошие
18:07 Букмекеры оценили шансы Макгрегора плюнуть в Мейвезера либо откусить ему ухо
17:48 Прогноз Генича на матч «Локомотив» — «Урал»: хозяева победят, голов будет мало
17:30 «Рома» — «Интер»: букмекеры назвали фаворита центральной игры 2-го тура Серии А
16:15 Betway стала спонсором старейшей киберспортивной лиги ESL Pro League
14:30 Букмекеры оценили шансы «Урала» отобрать очки у «Локомотива» в Москве
13:15 «Лестер» не помешает «МЮ» победить в третьем матче АПЛ подряд, уверены букмекеры
11:30 «Ньюкасл» — «Вест Хэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 11.0
10:00 Согласно котировкам волейболисты сборной России победят Словению на ЧЕ-2017
25 августа 2017, пятница
18:24 Прогноз Булыкина на матч «Анжи» — «Уфа»: уфимцы победят в Дагестане
17:56 В Великобритании обеспокоены ростом числа зависимых от азартных игр граждан
16:00 Аналитики: «ПСЖ» разгромит «Сент-Этьен», Неймар опять не уйдёт с поля без гола
15:00 Доходы итальянских букмекеров в июле 2017 года увеличились на 4%
13:30 «Халл» — «Болтон»: букмекеры оценили шансы Слуцкого прервать серию неудач
11:45 Мейвезер планирует поставить $ 5 млн на свою победу в бою с Макгрегором
10:00 «Динамо» (Москва) — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ
24 августа 2017, четверг
23:44 Букмекеры: ЦСКА и «Спартак» не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов
18:24 Paddy Power: Мейвезер — чёрный, и мы считаем, что он победит Макгрегора
17:00 Букмекеры: «Краснодар» — аутсайдер в ответном матче с «Црвеной Звездой»
16:02 Букмекеры назвали наиболее вероятных соперников «Спартака» и ЦСКА в группе ЛЧ
14:55 Сэвидж: «Эвертон» опять выиграет у «Хайдука», голов будет много
13:30 Букмекеры оценили шансы «Зенита» отыграться у «Утрехта» в Санкт-Петербурге
Все новости RSS
Партнерский контент