В Парагвае количество лицензированных букмекеров сократят с семи до одного

Парагвай планирует встряхнуть букмекерский рынок страны, сократив количество лицензированных операторов с семи до одного.



Национальная комиссия по азартным играм в Парагвае (Conjazar) заставит семь существующих операторов страны конкурировать за единую монопольную концессию.



Большинство из семи операторов действуют на временных лицензиях, предоставленных исполнительной властью полтора года назад, хотя один оператор — Daruma Sam SA, который работает под брендом Aposta.la, с 2014 года имеет постоянную лицензию, что может дать ему преимущество.



Conjazar оправдал своё решение желанием оптимизировать сектор ставок в стране в качестве средства повышения прибыли от налогов. Правительство страны в настоящее время забирает у операторов 4% от доходов, получая около $ 140 тыс. в месяц. По замыслу властей, один оператор будет готов платить более высокую налоговую ставку, если правительство ликвидирует конкуренцию.