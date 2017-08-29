Шарапова вошла в тройку фавориток US Open после победы над Халеп

Аналитики букмекерских контор повысили шансы Марии Шараповой выиграть Открытый чемпионат США по теннису.

Теперь победа россиянки на турнире котируется за 7.50. Выше идут только испанка Гарбинье Мугуруса (4.30) и чешская теннисистка Каролина Плишкова (6.70).

Если выходы в финал (3.90) и полуфинал (2.40) турнира в исполнении Шараповой не рассматриваются экспертами как события с высокими шансами на успех, то вот в 1/4 финала, судя по котировкам, Мария имеет хорошую возможность сыграть. Коэффициентом 1.68 оценивается этот исход (см. все коэффициенты на турнир).

Во втором круге US Open 2017 Шарапова сыграет с Тимея Бабош из Венгрии.