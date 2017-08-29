Бой Мейвезер — Макгрегор стал одним из самых прибыльных событий в истории Betway

Оператор онлайн-ставок Betway назвал бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором одним из самых прибыльных событий в истории компании.

«Количество ставок было похоже на то, что в тот вечер состоялся финал крупного футбольного турнира.



В ранних раундах были предпосылки, которые могли бы привести к рекордным потерям для компании. К счастью, в конце концов мы смогли добиться наилучшего результата. Это было одно из самых популярных и самых прибыльных событий в истории компании», — сказал начальник отдела Betway по связям с общественностью Алан Алгер.

Бой Мейвезера и Макгрегора, проходивший по правилам бокса, состоялся 27 августа ранним утром по московскому времени. Противостояние завершилось победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.