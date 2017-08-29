Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выиграл в лотерею 1 млн катарских риалов

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», выиграл в лотерее, проводимой среди клиентов Doha Bank.

Менее чем через год после открытия счёта в банке испанец выиграл 1 млн катарских риалов (около € 225 тыс.).

«Победа в лотерее была неожиданным, но приятным сюрпризом. Я открыл свой счёт в банке 5 декабря 2016 года, потому что меня заинтересовала программа Al Dana. Узнав, что банк поощряет своих клиентов и даёт им шанс стать миллионерами, я решил попробовать свои силы», — сказал Хави.

Фото доступно в «Твиттере».