Осуждённый за договорные матчи мальтиец считает законы страны нелогичными

Житель Мальты Ронни Маккей, в июле приговорённый к двухлетнему тюремному заключению и штрафу в размере € 2000 за организацию договорных матчей, выразил мнение, что существующие законы страны о коррупции в спорте слишком жестоки.

Положения нового законопроекта включают более жёсткое наказание спортсменов и спортивных чиновников, обвиняемых в нарушении законов о коррупции в спорте.

«Вы можете получить пять лет тюрьмы и штраф в размере 150 000 евро за договорной футбольный матч, и примерно столько же дадут какому-то парню, который издевался над шестью детьми, насиловал их. Он испортил жизнь шести детей, но получит те же пять лет. Дурацкая страна», — написал Маккей в «Фейсбуке».