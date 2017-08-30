Bet365 увеличил свою долю до 20,6% от объёма букмекерского рынка Италии

Согласно оценкам ведущей консультационной фирмы Ficom Leisure, Planetwin365 в июле сократил отставание от лидера букмекерского рынка Италии Bet365.



Bet365, который не имеет крупного розничного присутствия в Италии, в отличие от Planetwin365, всё же сумел увеличить свою долю до 20,6% от общего объёма рынка.



Общий доход от азартных игр с рынка в июле достиг отметки в 95,8 млн евро, что на 6% больше, чем в предыдущем месяце.

В сегменте онлайн-казино PokerStars по-прежнему удерживает лидерство. В тройку также входят Lottomatica и Sisal.