Федерация футбола Беларуси не сотрудничает с букмекерами по этическим причинам

Федерация футбола Беларуси (АБФФ) в ближайшее время не планирует подписывать спонсорские соглашения с букмекерскими компаниями. Об этом рассказал первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.

«Букмекеры не идут на контакт с федерацией футбола Беларуси, у них много закрытой для нас информации. А брать в партнёры тех, кто не хочет с нами сотрудничать, было бы неправильно», – сообщил Сафарьян в ходе августовского брифинга, видео которого опубликовано на официальном сайте федерации.