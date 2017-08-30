Букмекеры: шансы Шараповой выйти в третий круг US Open — 83%

30 августа россиянка Мария Шарапова во втором круге Открытого чемпионата США сыграет с венгерской теннисисткой Тимя Бабош.

Аналитики букмекерских контор фаворитом встречи считают россиянку. На победу Шараповой предлагается ставить за 1.16 (83% вероятности). Победа Бабош котируется за 5.85 (17%). За 1.94 можно поставить на победу Шараповой с форой "-5,5" гейма.

Тотал в матче установлен на отметке 19,5 гейма с коэффициентом 1.90 в обе стороны (см. все коэффициенты на матч).

Встреча Шараповой и Бабош начнётся не раньше 22:00 по московскому времени.