Mansion стала спонсором английского футбольного клуба «Борнмут»

Игорная компания Mansion стала новым спонсором английского футбольного клуба «Борнмут», который выступает в АПЛ.

Логотип оператора появится на левом рукаве игровых футболок клуба. Компания также получит право на размещение рекламы на территории стадиона клуба в дни проведения домашних матчей и сможет использовать официальные аккаунты «Борнмута» в социальных сетях для продвижения бренда.

Логотип Mansion появился на футболке «Борнмута» в первый раз во время поражения со счётом 1:2 от «Манчестер Сити» в минувшую субботу.