Прогноз Чакветадзе на матч Шарапова — Бабош: россиянка одержит лёгкую победу

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Мария Шарапова (Россия) — Тимя Бабош (Венгрия) во втором круге US Open.

Ставка: тотал матча меньше 19 геймов за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)

«Не могу сказать, что меня очень удивила победа Марии Шараповой над Симоной Халеп. Всё-таки у румынки есть какой-то комплекс Шараповой, да и просто ей тяжело выдерживать мощь и агрессию соперниц на быстрых кортах. Теперь у Марии матч с Тимя Бабош, которая сама провела очень тяжёлую встречу с Викторией Голубич. Три сета по 7:5 было в том матче. Затяжная игра получилась, сил наверняка много ушло у венгерки.



Вообще, конечно, Шарапова должна легко побеждать, если только не все эмоции потратила на Халеп. А так, она должна выигрывать, должно быть немного геймов в этой встрече. Халеп Шарапова обыграла в трёх сетах, но румынка и стабильно играет, и вообще она второй номер в мире. Нужно было потратить немало сил, чтобы пройти такого вязкого игрока, тем более в первом круге.



Бабош играет в атакующем стиле. Но Шарапова на задней линии должна её переигрывать. У неё сильнее летит мяч. У Бабош подача неплохая, но она психологически не готова обыгрывать таких игроков, как Шарапова. Таких игроков вообще мало. А Бабош вообще сейчас не в лучшем состоянии», — рассказала Чакветадзе.

Встреча Шараповой и Бабош состоится 30 августа и начнётся не раньше 22:00 по московскому времени.