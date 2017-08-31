Букмекер: в матче Франция — Нидерланды 90% ставят на победу хозяев

Российские игроки в матче отборочного турнира ЧМ-2018 Франция — Нидерланды верят в победу французской сборной. 90% ставок по линии П1/Х/П2 сделано на победу команды Дидье Дешама. На сборную Нидерландов ставят всего 6,5%. Ещё 3,5% ставок приходится на ничью. Об этом чемпионату сообщили в БК «Фонбет».

Также игроки ждут от встречи большого количества голов. На тотал меньше 2,5 гола ставят всего 8,5%. Большинство ставок (91,5%) приходится на ТБ 2,5 с коэффициентом 1.80 (см. все коэффициенты на матч).

Матч Франция — Нидерланды состоится 31 августа на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 21:45 мск.