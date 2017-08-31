В Ladbrokes Coral довольны финансовыми результатами за первую половину 2017 года

Игорная компания Ladbrokes Coral Plc объявила результаты за первое полугодие 2017 года (период, закончившийся 30 июня). В пресс-службе заявили, что процесс интеграции между двумя операторами «продолжился в хорошем темпе» и позволил «значительно улучшить операционную эффективность».

Ladbrokes Coral сообщила о доходе в размере £ 374,5 млн от букмекерской деятельности, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Операционная прибыль составила £ 158,3 млн, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим набором результатов. Общий доход группы вырос на 1% — до £ 1,19 млрд.