Букмекеры: сборная России легко пройдёт Словению в 1/4 финала волейбольного Евро

Аналитики букмекерских контор оценили шансы мужской сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу против сборной Словении.

По мнению экспертов, российская команда является явным фаворитом в борьбе за выход в четвертьфинал. На сборную России предлагается ставить за 1.27. Победа сборной Словении оценивается коэффициентом 3.44. На победу российских волейболистов с форой "-10,5" можно ставить за 1.93 (см. все коэффициенты на матч).



Судя по котировкам, ожидается, что встреча не будет затяжной. Тотал меньше 179,5 очка «стоит» 1.81, ТБ 179, 5 — 1.90.

Матч Россия — Словения состоится 31 августа на «Арена Краков» в Польше. Начало — 18:30 мск.

