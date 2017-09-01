Шарапова разгромит американку Кенин в третьем круге US Open, считают аналитики

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу во втором круге Открытого чемпионата США, выиграв у соперницы из Венгрии Тими Бабош со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1. Шарапова в третьем круге US Open встретится с американкой Софьей Кенин (1 сентября).

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.09. Победа с форой "-5,5" гейма — 1.48 (см. все коэффициенты на матч).



Если Кенин сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 9.40. На то, что американка сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 2.73.