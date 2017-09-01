Букмекеры вновь повысили шансы Шараповой выиграть US Open

Перед матчами третьего круга аналитики букмекерских контор в очередной раз понизили коэффициент на победу Марии Шараповой в турнире. Сейчас трофей россиянки «стоит» 6.00 (см. все коэффициенты на турнир).

Аналогичным коэффициентом котируется чемпионство Каролины Плишковой. Главным фаворитом турнира эксперты считают представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (3.92).

Перед началом Открытого чемпионата США шансы Шараповой выиграть мэйджор котировались за 9.00. Перед матчем второго круга — за 7.25.

В третьем круге российская теннисистка сыграет с Софьей Кенин из США. Матч состоится 2 сентября в 4:00 по московскому времени.