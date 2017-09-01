OpenBet: из боя Мейвезер — Макгрегор победителями вышли все, уникальный случай

Оператор онлайн-ставок OpenBet назвал бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором одним из самых прибыльных событий в истории компании.



«Поединок обошёл предыдущий рекорд, зафиксированный во время боя Мейвезера с Мэнни Пакьяо в 2015 году, на 530% по общему количеству ставок и на 375% — по объему поставленных средств. Все стали победителями боя: OpenBet, наши клиенты, сами Мейвезер и Макгрегор. Это довольно уникальный случай», — сказал исполнительный вице-президент компании Кит О'Локлин.



Бой Мейвезера и Макгрегора, проходивший по правилам бокса, состоялся 27 августа ранним утром по московскому времени. Противостояние завершилось победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.

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