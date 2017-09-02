Согласно котировкам Остапенко выбьет Касаткину в третьем круге US Open

Сегодня, 2 сентября, в матче третьего круга женского одиночного разряда US Open встретятся россиянка Дарья Касаткина и Елена Остапенко из Латвии. Начало встречи — в 20:00 мск.



Согласно котировкам у россиянки мало шансов в этом матче. Победа Касаткиной оценивается коэффициентом 2.21. Победа с форой "+3,5" гейма — 1.57 (см. все коэффициенты на матч).



Если Остапенко сумеет победить Касаткину, сыграет ставка с коэффициентом 1.75. На то, что Остапенко сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.25.