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Букмекеры не включают сборную России в пятёрку фаворитов Евробаскета-2017

3 сентября 2017, воскресенье. 00:42 Ставки

Накануне мужская сборная России в матче второго тура группового этапа Евробаскета-2017 обыграла национальную команду Сербии (75:72). Встреча состоялась 2 сентября на «Улькер Спортс Арене» в Стамбуле. Одержав две победы в двух матчах, россияне возглавили группу D.

Несмотря на это, букмекеры не включают россиян в пятерку фаворитов турнира. Главным претендентом считается Испания (1.80) (см. все коэффициенты).

Следом идут Франция (5.00) и Сербия (7.20). Ниже оцениваются шансы Литвы (16.0), Хорватии (18.0), а также России и Греции (по 19.0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
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