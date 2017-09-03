Букмекеры не включают сборную России в пятёрку фаворитов Евробаскета-2017

Накануне мужская сборная России в матче второго тура группового этапа Евробаскета-2017 обыграла национальную команду Сербии (75:72). Встреча состоялась 2 сентября на «Улькер Спортс Арене» в Стамбуле. Одержав две победы в двух матчах, россияне возглавили группу D.

Несмотря на это, букмекеры не включают россиян в пятерку фаворитов турнира. Главным претендентом считается Испания (1.80) (см. все коэффициенты).

Следом идут Франция (5.00) и Сербия (7.20). Ниже оцениваются шансы Литвы (16.0), Хорватии (18.0), а также России и Греции (по 19.0).