Шарапова выиграет у Севастовой в четвёртом круге US Open, убеждены эксперты

Накануне российская теннисистка Мария Шарапова одержала уверенную победу над американкой Софьей Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США в двух сетах. Игра завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Соперницей Шараповой в четвёртом круге турнира в США (3 сентября) станет теннисистка из Латвии Анастасия Севастова, которая в двух сетах справилась с хорваткой Донной Векич.

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.38. Победа с форой "-5,5" гейма — 2.60 (см. все коэффициенты на матч).



Если Севастова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 3.32. На то, что Севастова сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.50.