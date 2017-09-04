Букмекеры: бельгиец Гоффен не пустит Рублёва в четвертьфинал US Open

4 сентября в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда US Open встретятся бельгиец Давид Гоффен россиянин Андрей Рублёв. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.



Согласно котировкам, у Гоффена больше шансов на победу в этом матче. Победа бельгийца оценивается коэффициентом 1.53. Победа с форой "-3,5" гейма — 1.86 (см. все коэффициенты на матч).



Если Рублёв сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.69. На то, что Андрей сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.01.