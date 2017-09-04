Денисова: российское букмекерство нуждается в большей открытости власти

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова считает позитивным шагом, что Роскомнадзор провёл на днях совместное совещание с представителями крупнейших российских онлайн-поисковиков («Яндекс», «Спутник», «Поиск Mail.ru»). По её убеждению, только открытый диалог поможет выработать чёткие шаги по реализации подписанных президентом РФ законов о блокировке веб-зеркал пиратских сайтов и о госрегулировании использования анонимайзеров и VPN.



«Знаю, что перечень подлежащих удалению из поисковой выдачи онлайн-ресурсов – в том числе сайтов офшорных букмекерских компаний, нелегальных на территории России – будет передаваться специалистами Роскомнадзора операторам поисковиков в режиме, определённом автоматизированными алгоритмами», — рассказала Денисова «Чемпионату».



По словам президента СРО, консолидированная позиция регулятора и операторов поисковых систем демонстрирует стремление государства как можно быстрее очистить российский сегмент Интернета от нелегальных онлайн-ресурсов.



«Для букмекерской отрасли это хороший сигнал – легальным российским БК необходима помощь, — считает Денисова. – Конечно, борьба с офшорными онлайн-букмекерами будет длиться ещё немало времени. Но чем более открытыми станут шаги власти по защите лицензированного бизнеса, тем более здоровой будет вся индустрия беттинга».