В Чехии операторам онлайн-азартных игр запретили использовать фрибеты

Власти Чешской республики ввели новые ограничения на бонусы и фрибеты для операторов онлайн-азартных игр.



Согласно недавнему заявлению правительства Чехии, операторы, действующие в стране, больше не смогут предлагать своим клиентам любые специальные предложения по онлайн-ставкам, будь то фрибеты или бонусные акции.



Эти ограничения вступают в силу через год после радикальных изменений в законе об азартных играх в Чешской республике, поскольку страна стремится установить законы в соответствии с нормами Европейского союза.