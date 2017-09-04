BWIN Россия подписала партнёрский контракт с Всероссийской федерацией волейбола

На следующий день после победы российской сборной на чемпионате Европы по волейболу bwin Россия и Всероссийская федерация волейбола объявили о старте сотрудничества в сезоне-2017/18. В рамках партнёрства bwin будет представлен на всех матчах в рамках розыгрышей мужской и женской Суперлиг по волейболу, а также на финале Кубка России.

Всероссийская федерация волейбола является одной из самых успешных спортивных организаций в России. Среди спортсменов, выступающих за главную команду страны, – победители чемпионатов Европы и мира, а также Олимпийских игр в Лондоне. 3 сентября 2017 года команда завоевала золотые медали на чемпионате Европы в Польше.

Мужская сборная России — победитель чемпионата Европы 2017 года Фото: volley.ru

«Исторически bwin стремится сотрудничать с клубами и федерациями, символизирующими успех в спорте и имеющими победные традиции. Мы рады объявить о старте сотрудничества в момент триуфма российской сборной на континентальном первенстве. Поддержка российского спорта на различных уровнях – ключевой приоритет для нас в рамках реализации стратегии продвижения на новом для bwin рынке», – прокомментировал заключение соглашения Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin Россия.

Компания bwin, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнерские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид».

В июне 2017 года бренд bwin был официально представлен в России. Предварительная регистрация пользователей уже доступна на сайте bwin.ru. ООО «Диджитал Беттинг», которое представляет бренд bwin на российском рынке, работает на основании лицензии № 31 на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной 4 марта 2016 года.