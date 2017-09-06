Прогноз «Чемпионата» на матч «Спартак» — «Йокерит»: красно-белые проиграют

Автор «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов сделал прогноз на матч КХЛ «Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки).

Ставка: победа «Йокерита» в матче с учётом овертайма и буллитов за 1.48 (см. все коэффициенты на матч).

«Тут, конечно, нельзя не учитывать, что «Спартак» выйдет после поражения от СКА со счётом 0:5. С одной стороны, это ожидаемый результат, а с другой — веры в себя игрокам он не добавляет. Непредсказуемости добавляет то, что «Йокерит» отдыхал неделю. Это может сыграть как в плюс, так и в минус. Я думаю, что начало матча будет за «Спартаком», но итоговая победа достанется финнам. Уровень команды, тренерского штаба и всего-всего-всего в Хельсинки повыше, чем в российской столице», — считает Ерыкалов.

Встреча «Спартака» и «Йокерита» состоится 6 сентября в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.