Прогноз Чакветадзе на матч Федерер — Дель Потро: не верю в аргентинца

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Роджер Федерер (Швейцария) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) в четвертьфинале US Open.

Ставка: тотал матча меньше 36,5 гейма за 1.86 (см. все коэффициенты на матч)

«До сих пор не могу поверить, что Доминик Тим проиграл Хуану-Мартину дель Потро. Я такого никогда в своей практике не видела. Можно играть и проиграть, но вот так отдать, буквально подарить… Я бы, наверное, повесилась после такого поражения, сошла бы с 55-го этажа… Думаю, Доминику Тиму много времени понадобится, чтобы смириться с этим поражением от Дель Потро.



Думаю, что на четвертьфинал аргентинца уже не хватит. Вряд ли он сможет восстановиться после такого матча с Тимом. Должно случиться чудо, чтобы он вышел и выиграл два сета у Роджера. Я в это совсем не верю, поэтому предполагаю, что в матче будет сыграно меньше 36,5 гейма. Роджер набрал кондиции после двух подряд пятисетовых матчей. Последние круги он проходит гораздо увереннее, меньше ошибается. Думаю, что тут вполне реален и трёхсетовый матч. Дель Потро на ещё один такой подвиг вряд ли способен. Хотя мы не знаем, как он себя чувствует, но я не верю в его восстановление. А Роджер не подарит так, как это сделал Тим», — рассказала Чакветадзе.

Встреча Федерера и Дель Потро состоится 7 сентября и начнётся не раньше 3:30 по московскому времени.