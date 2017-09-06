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Лейбористская партия хочет запретить игорным компаниям спонсировать клубы АПЛ

6 сентября 2017, среда. 19:09 Ставки

Лейбористская партия Великобритании запретит игорным компаниям спонсировать футбольные клубы, если победит на ближайших выборах.

Том Уотсон, министр в области цифровой культуры, средств массовой информации и спорта, заявил, что пришло время «осознать, что проблема азартных игр вредит молодежи». По словам Уотсона, футбол должен сыграть свою роль в борьбе со «скрытой эпидемией азартной зависимости».

Уотсон сказал, что партия будет оказывать давление на английскую футбольную ассоциацию, чтобы наложить запрет на то, чтобы игорные компании продвигали свои бренды при помощи размещения рекламы на футболках команд.

Девять из 20 клубов АПЛ в настоящее время имеют логотипы операторов азартных игр на своих футболках. Уотсон утверждает, что это оказывает мощную пропаганду гемблинга, направленную на зрителей АПЛ всех возрастов.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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АПЛ Спонсорские контракты с букмекерами
Новости. Ставки
6 сентября 2017, среда
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