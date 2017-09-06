Согласно котировкам, Федерер разгромит дель Потро в 1/4 финала US Open

7 сентября в 03:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный поединок US Open, в котором сыграют представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро и швейцарец Роджер Федерер.

Согласно котировкам, у швейцарца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Федерера оценивается коэффициентом 1.19. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.46 (см. все коэффициенты на матч).



Если дель Потро сумеет победить Федерера, сыграет ставка с коэффициентом 5.30. На то, что дель Потро сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.76.