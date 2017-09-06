Матч ЮАР — Сенегал будет переигран из-за участия судьи в договорных встречах

Матч африканской квалификации чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран, сообщает журналист АР Роб Харрис на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Матч состоялся 12 ноября 2016 года в Полокване на стадионе «Петер Мокаба» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Результат встречи будет аннулирован, так как главный судья Жозеф Лампти (Гана) получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Время и место переигровки будет объявлено позднее.