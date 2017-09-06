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Вратарь, съевший пирог во время матча Кубка Англии, оштрафован на £ 375

6 сентября 2017, среда. 23:19 Ставки

Федерация футбола Англии оштрафовала на £ 375 (около $ 490) бывшего вратаря «Саттон Юнайтед» Уэйна Шоу за нарушение правил ассоциации и отстранила его на два месяца.

Голкипер намеренно повлиял на рынок ставок во время матча пятого раунда Кубка Англии по футболу против лондонского «Арсенала». По ходу встречи камеры крупным планом показали Шоу, носящего неофициальный титул «самый толстый вратарь в мире», который прямо на скамейке запасных начал есть пирог.

После матча выяснилось, что букмекерские конторы с коэффициентом 9.00 предлагали поставить на то, что голкипер съест пирог по ходу встречи. Шоу об этом знал и сообщил друзьям, что намерен съесть пирог. Друзья вратаря сделали ставки на это событие и выиграли.

После того как FA завела дисциплинарное дело в отношении Шоу, руководство «Саттон Юнайтед» расторгло контракт с вратарём. Голкипер сообщает, что с тех пор находится в депрессии, потеряв возможность заниматься любимым делом. По словам Шоу, ему вдвойне обидно, что он абсолютно ничего не заработал на ставках с пирогом, потому что делал всё исключительно ради шутки.

Матч «Саттон» — «Арсенал» состоялся 20 февраля 2017 года и завершился победой «канониров» со счётом 2:0.

Видео доступно в «Твиттере».

Источник: AP Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон
Новости. Ставки
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