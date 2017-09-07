Прогноз Чакветадзе на матч В. Уильямс — Стивенс: встреча будет проходить нервно

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Винус Уильямс (США) — Слоан Стивенс (США) в полуфинале US Open.

Ставка: тотал матча больше 21,5 гейма за 1.75 (см. все коэффициенты на матч)

«Думаю, что больше 21,5 гейма теннисистки должны наиграть. Сложно очень выбрать кого-то одного, потому что Винус вроде бы должна быть уставшей, но у неё больше опыта. Что касается Слоан Стивенс, то она может вполне по игре впервые проходить в финал, но тот факт, что она с самой Винус сразится, а они постоянно играл в FedCup в одной команде, все равнялись на сестёр, этот момент может сыграть свою роль.



Я думаю, что встреча будет проходить нервно, не обязательно мы увидим красивую игру. Полагаю, что даже в двух сетах должны доиграть хотя бы до счёта 6:4 или 7:5. Во-первых, цена этого матча очень высока, а во-вторых, одна равнялась на звезду Винус, а вторая не хочет молодой уступать. Будет интересно и я ожидаю, что будет сыграно больше 21,5 гейма», — рассказала Чакветадзе.

Встреча Винус Уильямс и Слоан Стивенс состоится 8 сентября и начнётся в 2:00 по московскому времени.