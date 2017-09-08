ФАС: рекламировать букмекеров разрешено только спортивным СМИ

Федеральная антимонопольная служба России на своём официальном сайте опубликовала разъяснения к федеральному закону «О рекламе», касающиеся размещения рекламы букмекерских контор.

Как следует из документа, рекламировать букмекеров могут только СМИ, имеющие спортивную лицензию. Это правило распространяется в том числе и на интернет-площадки.

«В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2.2 статьи 27 Федерального закона «О рекламе» реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах допускается в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.



Также согласно подпункту «б» пункта 1 части 2.2 статьи 27 Федерального закона «О рекламе» помимо случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи, допускаются размещение, распространение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет») на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера», — говорится в разъяснении ФАС.